حرص جمهور نادي الاتحاد على استعادة أفضل لحظات اللاعب محمد نور مع العميد خلال مسيرته الكروية.

محمد نور أعظم لاعب بتاريخ أسيا ، قاعدة للاٌبد..💛#محمد_نور 🫶♥️ pic.twitter.com/2P4Wddf2XB — عبدالمجيد عبدالله (@mjeed686) July 11, 2022

ورغم مرور ست سنوات على اعتزال نور لكن جماهير الاتحاد لا تزال تتذكر أفضل اللحظات له.

جماهير الاتحاد تتغنى بـ محمد نور

وقال عبدالمجيد عبدالله أحد مشجعي العميد عبر “تويتر” : ” نور أعظم لاعب بتاريخ آسيا، قاعدة للأبد”.

أما بدر فقال: ” محظوظون بأننا عشنا في زمن جاء بلاعب مثله، لاعب خيالي وأسطوري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

– محمد نور .. محظوظين اننا عشنا بزمن لاعب بمثل قيمته ، لاعب خيالي و اسطوري بكل ماتعنيه الكلمة من معنى 💛 . pic.twitter.com/zsKKUDjzGw — ِ (@BADR_i90) July 11, 2022

مسيرة نور

وكان نور لعب في الاتحاد على مرتين الأولى كانت في الفترة من 1993 إلى 2013، والفترة الثانية من 2014 إلى 2016، كذلك لعب مع نادي النصر خلال الفترة من 2013 إلى 2014.

جدير بالذكر أن نور فاز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين مع نادي الاتحاد عامي 2004 و 2005 كذلك فاز بلقب الدوري السعودي مع نادي الاتحاد 7 مرات ولقب كأس ولي العهد 3 مرات وكأس الملك مرة واحدة.