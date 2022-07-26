رفضت جماهير نادي الاتحاد، فكرة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب المغربي صاحب الـ28 سنة غادر نادي الزمالك الخميس الماضي، بعد الفوز بلقب كأس مصر لـ موسم 2020/ 2021 على حساب النادي الأهلي.

فترة الهلال قد تمنع أشرف بن شرقي من الانضمام لـ الاتحاد:

جماهير الاتحاد رفضت الصفقة؛ كون للاعب ابن شرقي فترة سابقة مع نادي الهلال لم يكن موفقًا فيها.

وذكر الجماهير أن مستوى اللاعب عادي ولا يستحق التفكير فيه.

يذكر أن ابن شرقي يُفضل الانضمام لنادي الريان القطري وليس نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، بحسب “المصري اليوم”.

وأعلن نادي الزمالك مؤخرًا عن رحيل أشرف بن شرقي رسميًّا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق من أجل تجديد التعاقد معه، بعد التألق في صفوفه لأكثر من موسم، حيث انضم إليه في عام 2019، قادمًا من الهلال.