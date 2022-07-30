يبدو أن أداء المصري طارق حامد في أول مباراة له مع نادي الاتحاد أمام لوزيرن السويسري وديًّا، أثار قلق جمهور العميد ودفع الجمهور لمطالبة إدارة أنمار الحائلي بالاستغناء عنه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ماذا فعل طارق حامد ؟

وكانت جماهير العميد طالبت مسبقًا برحيل البرازيلي برونو هنريكي، لكن بعد الأداء الذي ظهر به حامد في المباراة من تهور في تدخلاته العنيفة وتسببه في ركلة جزاء على الاتحاد، جعلت الجماهير تتراجع عن رحيل برونو هنريكي وتدشن وسمًا بعنوان “محور سوبر يا إدارة الاتحاد” بديلًا للاعب المصري.

اللاعب المصري المنضم حديثًا لـ الاتحاد قادمًا من الزمالك المصري، خلال أول 45 دقيقة له مع العميد، تسبب في ضربة جزاء على الاتحاد بخطأ ساذج، كما ارتكب ضربتين حرتين خلال دقائق معدودة، كما نال بطاقة صفراء وحيدة.

المفروض برونو يجلس 6 وطارق اللي يمشي صراحة — Abdullah AlQarni (@AbQarni10) July 30, 2022