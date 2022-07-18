ناشدت جماهير نادي الاتحاد إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لم يعلن النادي إلا عن صفقة زكريا هوساوي فقط القادم من نادي أُحد.

جماهير العميد طالبت إدارة الحائلي بالسرية على الصفقات وضم صفقات قوية في محاولة للفوز بالبطولات في الموسم المقبل بعد ضياع لقب دوري المحترفين لموسم 2021/2022 لصالح نادي الهلال.

ماذا طلب نونو سانتو ؟

حتى الآن المدرب البرتغالي نونو سانتو طلب ضم حارس مرمى مع تحفظه على مستوى البرازيلي غروهي مع ضم مهاجم وظهير أيسر ومدافع للنادي.

خلاف آخر حول صفقة المصري طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، حيث لا يرغب المدرب البرتغالي في ضمه بينما ترغب إدارة أنمار الحائلي في تفعيل العقد وإتمام الصفقة.

حتى الآن تترقب جماهير الاتحاد الصفقات المقبلة للفريق مع تمنيات بدعم الفريق بقوة للمنافسة على الدوري والكأس وبطولة كأس السوبر السعودي في نظامها الجديد.