هاجمت نادي الهلال، المدرب الجزائري نور الدين بن زكري، وذلك بعد انتقاده للمدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة.

وكان ابن زكري قال في تصريح له بمساحة عبر “تويتر” اليوم: “لم أقتنع برامون دياز وما حققه مع الهلال بالموسم المنصرم”.

رامون دياز أنقذ حظوظ الهلال:

جماهير أزرق الرياض انتقدت المدرب ابن زكري قائلة: إنه لا يحق له انتقاد دياز الذي نجح في قيادة الهلال للفوز بلقب الدوري بعد أن كان بعيدًا، وكان الاتحاد قريبًا من حسم اللقب.

يذكر أن دياز كان تولى تدريب الهلال في فبراير الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تلوى تدريب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي حاليًّا.

وكان الهلال أعلن في الأيام القليلة الماضية عن تجديد التعاقد مع رامون دياز حتى صيف 2023.