طالب فئة كبيرة من جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بضرورة ضم اللاعب عبد الرحمن غريب لاعب النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اخبار كثير تقول ان غريب بيطلع من الاهلي لاعب مثله مكسب لاي نادي ومافيه احد يختلف عليه ابدوا طالبوا فيه يا هلاليه قبل ما تدخل الأندية الثانيه بالصفقه ، @Fahad_Alotaibi_ احسم الموضوع من بدري لاعب بموهبته وعمره يستاهل كل ريال ينحط فيه فرصه من ذهب جتنا لا يروح لغيرنا pic.twitter.com/bOdDu1eZJb — Auz (@i3ziz77) June 30, 2022

ماذا قال عبد الرحمن غريب في رمضان الماضي؟

وقال غريب في فقرة “المشي مع العرفج” في برنامج “يا هلا” على قناة روتانا الخليجية: “باقٍ في الأهلي ولم أفكر في الرحيل وأنا أحب السير لمدة تتراوح من 45 دقيقة إلى ساعة”.

ورغم تصريح اللاعب برغبته الاستمرار في الراقي وكان هذا في شهر رمضان الماضي، لكن هبوط الأهلي لـ دوري الدرجة الأولى السعودي قد يجعل الأمور تختلف.

جماهير الزعيم طالبت إدارة فهد بن نافل بالتحرك وضمه لتنشيط الجانب الهجومي في النادي، في ظل تراجع مستوى البرازيلي ماثيوس بيريرا.

قسم نحتاج جناح محلي — 18💙💙🥺 (@fc_sj5) June 30, 2022

الشباب قد ينافس الهلال

وكان اسم غريب ارتبط أيضًا بالانتقال إلى نادي الشباب مؤخرًا، وربما يتحقق الأمر بعد هبوط الراقي إلى دوري الدرجة الأولى.