تغنت جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي بالأداء المميز الذي قدمه اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين في مباراة مان سيتي ضد كلوب أمريكا المكسيكي الودية تحضيرًا للموسم الجديد 2022/2023.

دي بروين يُبدع مع مانشستر سيتي

ونجح دي بروين في إحراز هدفين لـ مان سيتي بالشوط الأول ثم سجل كلوب أمريكا هدفه عن طريق اللاعب هنري مارتن.

جماهير السيتي وصفت دي بروين بـ ” المايسترو” وأثنت على قرار إدارة السيتي بالإبقاء عليه رغم اهتمام ريال مدريد بضمه.

وكان دي بروين انضم لـ مانشستر سيتي في صيف 2015 قادمًا من نادي فولفسبورغ الألماني.

وفي السياق ذاته، أكد نجم مان سيتي، البرتغالي برناردو سيلفا، أنه سيبذل قصارى جهده، بعد استمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

برناردو سيلفا لن يرحل إلى باريس سان جيرمان

وقال برناردو سيلفا: “أستعد للموسم الجديد بأفضل طريقة، وطالما سأستمر في مان سيتي سأبذل قصارى جهدي.. العلاقة دائمًا رائعة مع النادي والجماهير وزملائي في الفريق”.

وشارك برناردو سيلفا بشكل أساسي في المباراة الودية ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلوب أمريكا، قبل أن يُغادر في الدقيقة 76، وانتهت المواجهة بفوز الفريق السماوي بهدفين مقابل هدف.

وأثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل برناردو سيلفا مع الفريق السماوي في الموسم الرياضي الجديد، بعد تردد أنباء حول رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في عقد صفقة تبادلية بالحصول على خدماته مقابل رحيل نيمار.