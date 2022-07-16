أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن موسم جمرة القيظ يبدأ اليوم السبت.

وأضاف الحصيني، عبر تويتر، أن أول أيام ثاني الجوزاء “الجوزاء الثانية” هي “الهنعة”، وعدد أيامه 13 يومًا.

المنزلة الرابعة من الصيف:

ولفت إلى أنه من خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، حيث المنزلة الرابعة من منازل الصيف، وتزداد في نوئها الرطوبة على السواحل في الشرقية والغربية والخليج.

وأكمل أن تلك الفترة ينصح خلالها بالإكثار من ري المزروعات، كما يكثر خراف التمر بأنواعه.

درجة الحرارة العظمى:

وواصل الحصيني، أن درجة الحرارة العظمى في فترة “الهنعة” على معظم المناطق تتراوح بين 41 و49 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغرى بين 25 و34 درجة مئوية.