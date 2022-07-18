احتفل أطفال مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض اليوم الاثنين بعيد الأضحى المبارك بحضور عدد من أولياء أمور الأطفال والمعلمات والأخصائيات، وتضمن الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية فريق القوة التطوعي وشركة دومينوز بيتزا ومتجر ميني زو للحيوانات الأليفة على العديد من الأغاني الوطنية واللوحات التعبيرية والمشاركات التي عكست قدراتهم الإبداعية وإصرارهم على التعبير عن ذواتهم.

فعاليات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في العيد

واشتملت الفعاليات التي احتضنتها قاعة الأنشطة والفعاليات الكبرى على مسابقات للرسم وأخرى للأناشيد التي تفاعل معها الأطفال، وكذلك إطعام الحيوانات، وتم في نهاية الحفل توزيع هدايا خاصة على الأطفال بهذه المناسبة.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي على أهمية مثل هذه الأنشطة ضمن منظومة برامج الجمعية التربوية والتثقيفية، وقال: “سعادة جميع منسوبي الجمعية كبيرة اليوم وهم يشاهدون الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم يحتفلون بعيد الأضحى المبارك، ويبعثون برسالة أمل رغم ظروف إعاقتهم التي قد يعتقد البعض أنها قد تحرمهم من الاندماج في المجتمع والتعبير عن مشاعرهم، لكن اليوم رأيت البسمة والسعادة على محياهم ومحيا أهاليهم”.