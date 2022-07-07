أعلن النادي الأهلي قبل قليل عن أنه سيعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة أوضاع النادي يوم الاثنين 25 يوليو الجاري بعد الحصول على موافقة من وزارة الرياضة.

كيفية الإعلان عن إجراءات عمومية الأهلي غير العادية

وكشف الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن النادي سيعلن فيما بعد عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية غير العادية قبل الموعد المحدد.

يذكر أن الراقي كان هبط لـ دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه بعد نهاية موسم 2021/2022 مما سبب صدمة لجماهير الراقي التي طالبت برحيل ماجد النفيعي وموسى المحياني.