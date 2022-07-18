أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية أمس الأحد حفل افتتاح وتدشين مشروع ” نبضات وردية ” للفتيات في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، والذي سيستمر لمدة شهر كامل بإذن الله، يأتي البرنامج بالشراكة مع نادي ضباط القوات المسلحة وفريق غيمة التطوعي، وبإجمالي 60 ساعة تطويرية لكل مستفيدة.

يهدف البرنامج إلى تعزيز القيم المجتمعية وإكساب الفتيات المهارات اللازمة لتنمية وبناء الشخصية، بالإضافة إلى تطوير الذات للوصول إلى الأهداف والغايات التي يسعى الفرد لتحقيقها. يتضمن البرنامج أربعة مسارات وهي دورات تطويرية، برامج ثقافية، أنشطة ترفيهية وورش عمل. الدورات التطويرية وورش العمل تركزت في عدة مجالات منها ( تطوير الذات، مهارات العرض والإلقاء، التجارة الالكترونية، مهارات التفكير، كتابة قصة قصيرة، فن إعادة التدوير، الديكوباج، التجميل والشعر)، يستهدف المشروع الفتيات من عمر 10 سنوات فما فوق، وبإشراف مدربات أكفاء وفريق عمل إداري وتنظيمي من الجمعية.

مشروع نبضات وردية للفتيات

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية عائشة بنت عبدالعزيز العيوني أن البرنامج جاء انطلاقاً من رسالة الجمعية في إعداد برامج تلبي احتياج المجتمع، بهدف صقل مهارات الفتيات وتطويرهن وتقديم برامج تسهم في بناء الشخصية وتطويرها على أسس متينة وواضحة، بالإضافة إلى استغلال أوقات الفراغ بما هو مفيد ونافع.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.