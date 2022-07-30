نجح الفنان فايز المالكي في إنهاء أزمة الفتاة السعودية وسام السويلمي العنزي في ألمانيا، وذلك بعد أن أقنعها بالعودة إلى المملكة.

بث مباشر للمالكي:

وأقنع فايز المالكي عبر بث مباشر، وسام السويلمي بالعودة إلى المملكة، ولم يدخر وسعًا في طمأنتها بالحصول على الدعم والأمان داخل المملكة، وذلك بعد أن كشفت عن رغبتها في العودة والعيش في بلادها.

ترجعين بخير وصحة:

وقال المالكي موجهًا قوله إلى وسام السويلمي عبر البث: “مثل ما أخاف على بنتي، أخاف عليك، أبيك ترجعين معززة مكرمة لوطنك، ومثل ما عندي بنت أخاف عليها، والله لا إله إلا هو أنك بمقام بنتي، بعيد عن كل شيء حصل، ما في حد ما يغلط، إن شاء الله ترجعين وأنتِ بخير وصحة”.

تحرش وعنصرية:

وسردت وسام السويلمي تفاصيل صادمة عن حياتها في ألمانيا وقالت: إنها تعرضت للتحرش والضرب والعنصرية.

وقالت: “تعرضت للضرب حتى في المستشفى في ألمانيا”، كما شبهت الوضع في ألمانيا بأنه “الجحيم”، متابعة: “تمنيت لو أني ما طلعت لو ظليت مسجونة، هنا جحيم غربة وسجن وأمراض نفسية وخوف ورعب، ما قلك بكيت دم”.

ولكن المالكي رد عليها وطلب منها التوجه إلى السفارة وسيتم حمايتها: وقال: “ارجعي للسفارة وأنا متأكد سفارة المملكة في ألمانيا تستقبلك بكرة وتأمنك وتحسين بالأمان”، وتعهد أنه سيكون من مستقبليها ولن يصيبها مكروه مطلقًا.

العودة إلى المملكة:

وبالفعل توجت جهود المالكي بإعلان وسام السويلمي أنها في طريقها إلى السفارة وذلك بعد أن قضت 3 سنوات في ألمانيا .

ونشر بعدها فايز المالكي مقطع فيديو لبث مباشر له مع الفتاة وسام السويلمي، يوثق لحظة وصولها إلى سفارة المملكة لدى برلين لبدء إجراءات العودة إلى وطنها، ثم مقطع فيديو آخر للمالكي وهو يطمئن على الفتاة في بث مباشر بينهما، متسائلًا: “وصلتي والأمور تمام؟ مبسوطة مرتاحة؟” لترد وسام قائلة: “نعم وصلت والأمور تمام”.

الأمور تمام:

وتابع المالكي حديثه: “أبشركم وسام وصلت ودخلت السفارة بخير وصحة، أستودعكم الله لأن أنا مواصل وقاعد أنتظرها حتى أطمئن عليها وأنها وصلت السفارة، وقُلت أجي أطمنكم وأمورها تمام”.

وختم في تغريدة أخرى: “الحمد لله على السلامة وقرار موفق ونتايجه موفقة بإذن الله لأنك عدتي إلى وطنك الوطن العظيم والشامخ السعودية في ظل حكومة خادم البيتين وولي عهده الأمين”.

أما وسام فكانت التغريدة الأخيرة لها بعد عودتها إلى المملكة هي: اللهم زد وطني وقادتي عزًّا ورفعة وزد كل من عاداهم ذلًّا وهوانًا.