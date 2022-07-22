ينطلق مهرجان ولي العهد لـ الهجن غدًا السبت على ميدان الطائف للهجن أعرق ميادين الهجن في المملكة، بإجمالي جوائز تقدر بأكثر من 56 مليون ريال.

تفاصيل سباقات مهرجان ولي العهد لـ الهجن:

ووسط مشاركات عربية وعالمية في فئات المفاريد والحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط المأراثون؛ وفئات المرحلة النهائية، الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول وشوط رموز الحيل والزمول، سيستمر المهرجان لمدة 44 يومًا.

وتشمل سباقات المهرجان 591 شوطًا موزعة على أيام السباق الـ 44 وتتراوح مسافة الأشواط بين 2- 6 كيلو مترات؛ وتعد جائزة سيف ولي العهد الأبرز في المهرجان بقيمة تتجاوز المليون ريال.

وكان مهرجان ولي العهد للهجن انطلق للمرة الأولى في تاريخه في عام 1986م، 1406هـ، كما يملك المهرجان سمعة وأثرًا إيجابيًّا كبيرًا على الجانبين الاقتصادي والسياحي في المملكة.