قال العقيد محمد أبو داهش، مدير شؤون العمليات في جوازات مطار المدينة المنورة، إن إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لا تتجاوز 10 ثوانٍ، مؤكدًا أن الجوازات تقدم خدماتها على مدار الساعة.

فيديو | مدير العمليات في جوازات مطار المدينة العقيد محمد أبو داهش: إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن لا تتجاوز 10 ثواني.. والجوازات تقدم خدماتها على مدار الساعة#النشرة_الأولى pic.twitter.com/IkFd7mxWmV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2022

وأوضح أبو داهش، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن فترة وقوف الحاج أمام منصة التشغيل لا تتجاوز 10 ثوان، في ظل توفر الأجهزة التقنية الحديثة والأجهزة النوعية التي تخدم الموظف والمسافر في التحقق من سلامة الوثائق.

فريق مخصص للتحدث باللغات

وأضاف أنه يوجد فريق مخصص من منسوبي جوازات المطار قادرون على التحدث بعدد من اللغات، للتواصل مع الحجاج في الصالات وتوجيههم على المسارات المخصصة للسفر، بالإضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم وخدمتهم،مشيرًا إلى أنهم موجودين على مدار الساعة في جميع الصالات.

تقنيات ذكية

وأكد أبو داهش، وجود تقنيات ذكية وأجهزة حديثة على كل منصة تشغيل بالمطار لتسهيل عملية إنهاء إجراءات المسافرين، فضلًا عن أجهزة نوعية للتحقق من صحة الأوراق والوثائق التي يحملها المسافر.

ويبذل منسوبو الجوازات بمطار المدينة المنورة قصارى جهودهم من أجل إنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام إلى بلده، حيث لا تزال ضيوف الرحمن تتوافد من مكة المكرمة إلى المدينة ومن ثم المغادرة منها.