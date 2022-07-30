حقق اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا مميزًا بعد فوز فريقه بلقب كأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي.

وذكر حساب الريدز في “تويتر” أن هندرسون قائد الفريق شارك في المباراة رقم 450 له مع الريدز في كافة البطولات بعد انضمامه للفريق في عام 2011 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

ملخص مباراة ليفربول ومان سيتي:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الريدز بهدف دون رد، حيث نجح اللاعب الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في إحراز الهدف الأول للريدز من تصويبة قوية في الدقيقة الـ21 بعد تمريرة متقنة من اللاعب المصري محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني، نجح مانشستر سيتي في إحراز هدف التعادل عبر الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة السبعين.

ونجح محمد صلاح في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ84، ثم أضاف الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثالث لـ الريدز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ94.