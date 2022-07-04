وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على مصانع الألبان والعصائر والمخابز في منطقة مكة المكرمة؛ للتأكد من وفرة الإنتاج والمخزون لحجاج بيت الله الحرام.

فرقنا الرقابية تقف على مصانع الألبان والعصائر والمخابز في منطقة مكة المكرمة للتأكد من وفرة الإنتاج والمخزون؛ لحجاج بيت الله الحرام.#بسلام_آمنين#التجارة_في_الحج 🇸🇦 pic.twitter.com/t21FuSHVhQ — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 4, 2022

جولات رقابية:

جاء ذلك بحسب ما ذكرت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، حيث نشرت مقطع فيديو يبين جهودها في الرقابة على مصانع الألبان والعصائر والمخابز.

وفي وقت سابق، وقف وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في العاصمة المقدسة، على الأسواق المركزية ومراكز التموين والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

جولة للوزير:

وتفقد القصبي أسواق الجملة للخضار والفاكهة، ومراكز بيع اللحوم والأسماك، ومراكز التموين والمخابز المركزية الكبرى للوقوف على الجاهزية الكاملة الوفرة العالية- ولله الحمد- من كافة السلع والمنتجات لتلبية جميع احتياجات ضيوف الرحمن.

وشملت الزيارة مراكز الخدمات البترولية على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للتحقق من قيامها بكافة مرافقها من تقديم أعلى درجات الخدمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.