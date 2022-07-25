أعلن نادي الرائد قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري جوليو تفاريس قادمًا من نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب الرأس أخضري قرر الرحيل عن الفيصلي بعد هبوطه لـ دوري يلو.

الرائد يضم نجم الفيصلي بعد منافسة مع 3 أندية

وأعلن الرائد ضمه لنجم الفيصلي السابق لتدعيم خطوطه الهجومية دون الكشف عن مدة العقد.

وكان تفاريس انضم لـ الفيصلي في عام 2020 قادمًا من نادي ديجون الفرنسي، وقدم مستويات مميزة مع الفيصلي خلال 68 مباراة في مسابقات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.