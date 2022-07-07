عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن حزنه الشديد بعد إعلانه استقالته من رئاسة حزب المحافظين مجبرًا تحت وطأة الاستقالات المدمرة التي شهدها فريقه مؤخرًا.

وقال جونسون: أنا حزين لترك أفضل وظيفة في العالم مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في خدمة البريطانيين حتى تعيين رئيس وزراء جديد.

من جانبها قالت وزيرة خارجية بريطانيا: يجب التحلي بالوحدة والهدوء حتى اختيار زعيم جديد للمحافظين مؤكدة أن رئيس الوزراء البريطاني اتخذ القرار الصائب.

المرشحون لخلافة جونسون

وفور استقالته تزايدت التكهنات حول شخصية رئيس الوزراء البريطاني القادم حيث يوجد أكثر من شخص محتمل أن يفوز بزعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة.

ومن أشهر المرشحين وزيرة التجارة بيني موردونت التي يُنظر إليها في الحزب على أنها تتمتع بثقة قوية، وكانت مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بجاذبية شخصية، وصفات قيادية جيدة، وهي المرشح المفضل لحزب المحافظين لخلافة جونسون.

ومن بين المرشحين كذلك وزير المالية ريشي سوناك، الذي كان أول من استقال من حكومة بوريس جونسون، هو ثاني أكثر المرشحين ترجيحًا. إضافة إلى ليز تروس خليفة مارجريت تاتشر والتي يُنظر على نطاق واسع إليها على أنها على سلم الصعود للمنصب الكبير في بريطانيا، وهي تشغل منصب عضوة البرلمان منذ عام 2010 وبدأت في صعود السلم الوزاري فور دخولها البرلمان.

وهي حاليًّا العضو الأطول خدمة في مجلس الوزراء، حيث شغلت مناصب تحت قيادة ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، ويصفها البعض بأنها السيدة الحديدية الجديدة أي خليفة مارجريت تاتشر.