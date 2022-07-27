تختتم غدًا الخميس، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.

جيبوتي مع تونس وفلسطين تواجه المغرب:

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب تونس، على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، بالتساوي مع منتخب البحرين الثاني، يليهما منتخب جيبوتي ثالثًا بدون رصيد حتى الآن.

وعلى إستاد نادي ضمك، يلتقي منتخب فلسطين مع منتخب المغرب، في مباراة الجولة الثالثة والختامية لمنافسات المجموعة السادسة.

ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب المغرب، يليهما منتخب السودان بدون رصيد، وقد غادر البطولة بشكل رسمي.

مباريات ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب:

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب على مدار يوم الأحد المقبل، بينما تلعب منافسات نصف النهائي يوم الأربعاء، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم السبت 6 أغسطس.