“كل أطفال أمة محمد أطفالي” بهذه الكلمات وصفت حاجة تونسية سعادتها بأداء مناسك الحج، حيث إنها كانت أمنيتها الوحيدة.

فيديو | كل أطفال أمة محمد أطفالي .. حاجة تونسية لم يكتب لها الله الذرية، أتت إلى الحج لأول مرة وبغيتها المغفرة والجنة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/XZ9Qfx7dbR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 8, 2022

حج لأول مرة:

وقالت الحاجة: إنه لم يكتب لها الله الذرية، وأتت إلى الحج لأول مرة وبغيتها المغفرة والجنة.

وتابعت: “نحمد لله ونشكره على أداء الحج، ودي كانت أمنيتي الوحيدة، ألف حمد وشكر ليك يا رب”.

وأضافت باكية: كل أطفال أمة محمد أطفالي وأولادي.

وحرص ضيوف الرحمن في يوم عرفة على صعود جبل الرحمة، والإخلاص في الدعاء والاجتهاد في العبادة في هذا اليوم، الذي يعتبر خير يوم طلعت عليه الشمس.

وصف جبل الرحمة:

والمعروف أن عرفة وعرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه (30) مترًا، ويمكن الوصول إلى قمته عبر (91) درجة، وبوسطه شاخص طوله (4) أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

ويقع جبل الرحمة على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو (15) كيلومترًا وعلى بعد (10) كيلومترات من مشعر منى و(6) كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب (10.4) كيلومترات مربعة.

وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).