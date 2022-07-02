أعرب حاج روسي عن سعادته الغامرة بعد أن هيأت له الفرصة توجهه لأداء مناسك الحج لأول مرة، مؤكدًا أنه لا يوجد مكان على الأرض أفضل من هذه البقعة المشرفة.

#بسلام_آمنين | "لا يوجد مكان على الأرض أفضل من هذا المكان" مشاعر حاج من #روسيا، يزور مكة المكرمة لأول مرة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/ijtProlwTB — قناة السعودية (@saudiatv) July 2, 2022

الحجة الأولى

وقال الحاج الروسي عبد الرؤوف فايزوف إمام مسجد الإحسان بمدينة نوغينسك الروسية، خلال استضافته بقناة “السعودية”، إنه عندما علم بأنه سيتوجه إلى الحج هذا العام، وهي الحجة الأولى له، كانت فرحته غامرة، نظرًا لأنه لا يوجد على الأرض أفضل من هذا المكان.

استعداد للحج

وتوجه بالشكر للمملكة لجهودها وإتاحتها له الفرصة بالتوجه إلى أداء مناسك الحج هذا العام، مشيرًا إلى أنه استعد للحج بدراسة كتب عن تعليم الحج، فضلا عن شراء ملابس الإحرام والسواك. وأكد أنه سيتوجه قريبًا إلى المسجد الجامع بموسكو، للقاء الحجاج لشرح مناسك الحج وما يجب أن يفعلوه من أجل أداء المناسك بطريقة صحيحة.