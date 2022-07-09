سرد حاج مصري تجربته مع تطور الحج منذ عام 1987م، مشيدًا بجهود المملكة في هذا الشأن.

فيديو | "ما أراه شيء مبهر".. حاج مصري يحكي معاصرته لتطور الحج منذ 1987 حتى هذا العام#بسلام_آمنين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8eBJxv7O2O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 9, 2022

شيء مبهر:

وقال الحاج في تصريحات إلى “الإخبارية”: إنه أدى الحج ثلاث مرات وما يراه الآن شيئًا مبهرًا من القائمين على الحج في المملكة.

صروح قائمة وعظيمة:

وتوجه الحاج بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متابعًا: “ما نراه في المملكة صروحًا قائمة وعظيمة لم نرها في السنوات الماضية”.

رمي الجمرات:

كان ضيوف الرحمن قد بدؤوا اليوم السبت الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك برمي الجمرات في مشعر منى.

ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص، اتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.