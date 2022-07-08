كاد حاج أن يبكي ويذرف الدمع من فرط إحساسه عندما تحدث عن مشاعره عند رؤية الكعبة المشرفة لأول مرة، مؤكدًا أنه كان يشاهدها سابقًا في التلفزيون فقط.

سعادة بالغة برؤية الكعبة

وأعرب الحاج خلال تصريحاته بقناة “الإخبارية” عن سعادته لرؤية الكعبة المشرفة، قائلاً: “والله لو أقولك مشاعري تجاه الكعبة ولا أروع.. كنت أتمنى فقط أني ألمسها وأسلم على الحجر الأسود”.

وأضاف: “الإنسان لما يجي هنا ويرى الكعبة والحجر الأسود ويتقرب من الله حينها يتذكر الأيام التي كان يسير فيها إلى طريق الخلف”.

الوقوف بعرفة

يذكر أن قوافل حجاج بيت الله الحرام انطلقت مع إشراقة صباح اليوم الجمعة إلى صعيد عرفات مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، في خير يوم طلعت فيه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده، ومن فاته عرفة فاته الحج.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.