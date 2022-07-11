أشاد حاج يمني بجهود الهلال الأحمر السعودي بعد التدخل السريع لإنقاذه إثر فقدانه الوعي أثناء تأدية مناسك الحج هذا العام.

فيديو | مسن يمني: طلبت العلاج من الهلال الأحمر واستقبلوني استقبالا لا يستقبلني به ابني ولا أبي ⁧#بسلام_آمنين⁩

⁧#نشرة_النهار⁩

⁧#الإخبارية pic.twitter.com/s3wVE2UbPy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2022

وقال الحاج حسين في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية إنه بعدما أبلغ عن حالته الصحية تم استقباله بسرعة من قبل الطواقم الطبية مشيرًا إلى العناية الفائقة التي تلقاها بقوله : “استقبلوني استقبالاً لا يستقبلني به ابني ولا أبي.”

وتم نقل الحاج اليمني بعدما فقد الوعي إثر ارتفاع نسبة السكر في الدم وحدوث إصابات في قدميه؛ ما استدعى تدخل الإخلاء الجوي لإنقاذ حياته.