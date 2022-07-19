شهدت مصر، حادث تصادم مروع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وأسفر حادث التصادم عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 33 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

تفاصيل الحادث

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن مدير أمن المنيا، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصابين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز ملوي.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل جماعي تابع لإحدى الشركات الخاصة وشاحنة.

فيما هرعت سيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع لنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

تحقيقات لمعرفة النتائج

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن الشاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير إطار السيارة، بينما اصطدم بها من الخلف الأتوبيس القادم من محافظة سوهاج متجهاً إلى القاهرة.