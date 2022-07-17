خيم الحزن على معظم مناطق لبنان، مساء السبت، حيث هز حادث سير مروع بلدة عرسال الحدودية في سلسلة جبال لبنان الشرقية بمحافظة البقاع الشمالي، راح ضحيته 8 أشخاص من عائلة واحدة.

تفاصيل الحادث:

ولقي الأب والأم وأبناؤهما الأربعة (ولدان وبنتان) وزوج الابنة وسائق شاحنة مصرعهم، بعد أن دهست الشاحنة المحملة بالصخور سيارة الأسرة.

وقالت صفحة التحكم المروري على “تويتر”: إن حادث تصادم مروعًا وقع بين شاحنة وسيارة في محلة وادي عطا عرسال، نتج عنه وفاة 7 من أسرة واحدة، فيما تبين لاحقًا أن سائق الشاحنة قريب للعائلة أيضًا، كما غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الحادث المأساوي.

السائق توفي لاحقًا:

وقالت مصادر في الدفاع المدني لموقع “سكاي نيوز عربية”: إنه “خلال عملية الإنقاذ، استعانت عناصرنا بمعدات هيدروليكية ليتمكنوا من انتشال الجثامين، وتوازيًا عملوا على إخماد حريق شب في الشاحنة”.

وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري: إن “سائق الشاحنة توفي لاحقًا في مستشفى الجعيتاوي المخصصة للحروق في بيروت”.