وثقت كاميرا مراقبة، حادثًا مروعًا لتصادم سيارة بعمود كهربائي في مدينة سان بيدرو، بإحدى ضواحي لوس أنجلوس في أمريكا.

ماتدري من المخطي بالضبط، لكن الحبيب اللي وقف وسط التقاطع هج بعد الحادث اللي قطع الكهرب عن الحي في لوس انجلوس pic.twitter.com/SvPdedNh3R — عبدالعزيز الدلبحي (@Daziz88) June 30, 2022

قطع الكهرباء

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في جنوب كاليفورنيا، السيارة المسرعة والتي كانت تحاول أن تتفادى سيارة أخرى لتصطدم بعمود كهربائي في الطريق، حيث وقع الحادث في حوالي الساعة 11 صباحًا الأربعاء الماضي.

وانقلبت السيارة على أحد جانبيها، ليسرع أحد الأشخاص من الجهة الأخرى بعد الوقوف بسيارته لإخراج السائق. وبعد ثوانٍ قليلة، خرج سائق السيارة بشكل سريع وهرب من المكان.