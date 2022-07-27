أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي، من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: هنا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: