أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن درجات الحرارة المتوقعة بالمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديوجراف صادر عنه، إن درجة الحرارة العظمى بمكة المكرمة تسجل 43 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 31، وفي منى تسجل درجة الحرارة العظمى 42، فيما تبلغ الصغرى 32.

فيما تأتي درجة الحرارة العظمى بعرفة 43، والصغرى 30 درجة مئوية، وتسجل المزدلفة 43 في العظمى، و30 بالصغرى.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.