تصدرت الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن محل اهتمام الصحف العالمية، وسط تساؤلات وتكهنات بشأن وجود خطط لنقل السلطات التنفيذية” من بايدن إلى نائب الرئيس كامالا هاريس، كما حدث في نوفمبر الماضي لمدة 85 دقيقة، عندما كان بايدن تحت التخدير لإجراء فحص روتيني للقولون.

لا نية لنقل السلطات إلى كامالا هاريس

بدوره أكد مصدر مسؤول في البيت الأبيض، لـCNN، إن الأعراض التي يعاني منها بايدن خفيفة وبروتوكول التشخيص يتطلب حتى الآن “العمل عن بعد والراحة” في البيت الأبيض لبقية اليوم، كما لا يوجد خطط لنقل السلطات التنفيذية” من بايدن إلى هاريس.

الحالة الصحية لـ جو بايدن

لاحقًا صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر إنه “على ما يرام”، ويعاني من “أعراض خفيفة”، وذلك بعد الإعلان، الخميس، عن ثبوت إصابته لأول مرة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأضافت أنه نظرًا لسنه، فإن بايدن معرض لخطر متزايد من آثار الإصابة بكورونا، على الرغم من أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن كبار السن الذين يتم تطعيمهم بالكامل وتعزيزهم يقل بشكل كبير من خطر دخولهم المستشفى والموت. وكما أعلن البيت الأبيض، أمس أن فحوصات نائبة الرئيس الأمريكي، لفيروس كورونا جاءت سلبية.

من هي كامالا هاريس

وُلدت كامالا هاريس في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، عام 1964، من أمٍّ هندية وأبٍ جامايكي، وعاشت كامالا في سنواتها الأولى فترة قصيرة في كندا أيضاً،ثم التحقت بكلية في الولايات المتحدة، وأمضت أربع سنوات في جامعة هَوارد.

نالت شهادة عليا في القانون من جامعة كاليفورنيا، وبدأت حياتها المهنية لاحقًا في دائرة الادعاء العام في مقاطعة ألاميدا. وتولت هاريس منصب المدعي العام في المقاطعة، وفي عام 2003، أصبحت المدعي العام الأعلى لسان فرانسيسكو، قبل أن يتم انتخابها كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدعٍّ عام لولاية كاليفورنيا، وأكبر محام ومسؤول عن إنفاذ القانون في أكثر الولايات الأمريكية كثافة. واختيرت بعد ذلك لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، ونالت هاريس الثناء على استجوابها لمرشح المحكمة العليا آنذاك بريت كافانو، والمدعي العام ويليام بار وفي مارس 2020، دعمت هاريس، جو بايدن، قائلة إنها ستفعل كل ما في وسعها للمساعدة في انتخابه رئيساً قادماً للولايات المتحدة”.