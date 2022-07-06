توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن يشهد مساء اليوم الأربعاء تشكلاً للسحب التي يكون بعضها ممطراً، وسط أجواء حارة على معظم مناطق المملكة.

تفاصيل الحالة المناخية

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “متوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من مساء اليوم الأربعاء تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها ممطر على أجزاء من سلطنة عمان والإمارات وجنوب الشرقية من المملكة نواحي الربع الخالي، لافتا إلى أن الأمطار معظمها من خفيفة لغزيرة مع هبوب رياح مثيرة للأتربة.

كما توقع أجواء حارة على معظم مناطق والخليج نهاراً ومعتدلة فجراً، فضلًا عن كون الحرارة اليوم الأربعاء حول إلى أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة على معظم المملكة والخليج، بالإضافة إلى نشاط متفاوت للرياح على أجزاء من المملكة.

تأثير الحالة المطرية الصيفية

من جانبه، قال الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، إن الحالة المطرية الصيفية والقادمة من بحر العرب متوقع اليوم أن تؤثر بسحبها الممطرة على أجزاء من جنوب شرقي الربع الخالي من المملكة وعلى عمان والإمارات.

وأضاف على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن تتوغل أكثر هذه الحالة غداً الخميس في تخوم الربع الخالي، ويوم الجمعة تمتد ناحية نجران وجازان وعسير.

توقعات طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة طقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان كذلك الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة (ينبع).

كما يستمر تأثير العوالق الترابية والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.