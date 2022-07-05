توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجواء المملكة حالة ممطرة متفاوتة القوة تبدأ اليوم الثلاثاء على معظم المناطق.‏

حالة ممطرة على المملكة

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، “حسب المراصد متوقع اليوم الثلاثاء، أن تبدأ الحالة الممطرة على أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان بأمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة ورياح نشطة على معظم أنحاء المملكة”.

وأضاف أن هناك سحباً متفرقة ممطرة تتشكل على مرتفعات جازان، بالإضافة إلى أجواء حارة على الشرقية وأجزاء من الوسطى والغربية وحارة نسبياً على باقي المملكة.

الطقس المتوقع اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الثلاثاء أن تنشط الرياح السطحية التي قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة، كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.