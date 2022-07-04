توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد عدد من المناطق غدًا الثلاثاء حالة ممطرة ما بين خفيفة إلى غزيرة.

حالة ممطرة متوقعة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حالة ممطرة متوقعة من غد الثلاثاء على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة وجنوب المنطقة الشرقية “الربع الخالي الغالي” وجنوب منطقة الرياض تشمل الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأضاف أن الأمطار تأتي متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، فضلًا عن وجود حبات برد وعواصف رعدية وسيول.

كتلة رطبة مرافقة لمنخفض جوي

كما تشير مراصد الطقس إلى تقدم كتلة رطبة من الشرق مرافقة لمنخفض جوي بدايتها نواحي سلطنة عمان واليمن ثم تتسع نواحي الإمارات وجنوبي الشرقية والرياض فمناطق جنوب غرب المملكة نهاية هذا الأسبوع وقد تمتد إلى قطر الحالة فيها مفاجآت؛ لذا تحتاج إلى متابعة وترافقها رياح مغبرة.

الطقس المتوقع اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم الاثنين أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.