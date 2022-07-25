ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بشكل جيد خلال منافسات الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حالة نادرة لفريق الفيحاء:

وفي حالة نادرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يُعد الفيحاء الأقوى دفاعيًّا في الموسم الرياضي الماضي، حيث استقبلت شباكه 24 هدفًا، فيما أنه يتصدر قائمة الأضعف دفاعيًّا، بعدما اكتفى بهز الشباك 21 مرة.

ونجح الفريق الفيحاوي في الحصول على لقب الأقوى دفاعيًّا والأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق هذا الأمر من خارج الأربعة الكبار.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز 8 مرات، التعادل 11 مرة والخسارة في مثلهم.

الاستعداد للموسم الجديد:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم الاستعداد للموسم الرياضي الجديد، وبدأ معسكره في النمسا، أملًا في التألق بالموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).