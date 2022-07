وثق مقطع فيديو، لحظة إخلاء رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، بعد إطلاق النار عليه خلال أدائه كلمة بمحافظة نارا الواقعة في غربي البلاد، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

Japan's ex-PM Abe was shot at political event, NHK reports. Here's what we know:

-Abe unconscious, unresponsive after being shot in chest: report

-Attacker was arrested: NHK cites police

-Abe is being transported to a hospital in Nara via helicopter: NHK https://t.co/oT7329sEpI pic.twitter.com/ee4hd4OrVh

