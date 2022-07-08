وثق مقطع فيديو، لحظة إخلاء رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، بعد إطلاق النار عليه خلال أدائه كلمة بمحافظة نارا الواقعة في غربي البلاد، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور.

Japan's ex-PM Abe was shot at political event, NHK reports. Here's what we know:

-Abe unconscious, unresponsive after being shot in chest: report

-Attacker was arrested: NHK cites police

-Abe is being transported to a hospital in Nara via helicopter: NHK https://t.co/oT7329sEpI pic.twitter.com/ee4hd4OrVh — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 8, 2022

وأظهر المقطع المتداول، لحظة إجلاء رئيس الوزراء الياباني السابق، بعد إطلاق النار عليه، عن طريق طائرة خاصة.

تفاصيل محاولة اغتيال شينزو آبي

وأعلنت هيئة البث اليابانية، أنه تم سماع دوي رصاصتين متتاليتين خلال إدلاء شينزو آبي بكلمة، فيما تم اعتقال المهاجم.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الجمعة، أن شينزو آبي نقل إلى المستشفى فاقدا للوعي وهو ينزف، بعدما سقط أرضا خلال إدلائه بكلمة في مدينة نارا، أما الشرطة اليابانية فقالت، إن إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السابق كان عبر بندقية ومن الخلف.

الحالة الصحية لرئيس وزراء اليابان السابق

وأفادت وكالة “كيودو” للأنباء بأن شينزو آبي فاقد للوعي ويبدو أن قلبه توقف عن العمل. فيما ذكرت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن شينزو آبي ربما يكون قد أصيب بالرصاص، مشيرة إلى سماع ما بدا وكأنه بندقية تنفجر. وأوضحت القناة الإخبارية اليابانية، أن المسؤول السابق ينزف.

وعقب ذلك، أوضحت وكالة “كيودو”، أن شينزو آبي أصيب برصاصة في الجانب الأيمن من العنق. فيما قالت مصادر لقناة “العربية”، إن الشخص الذي هاجم شينزو آبي عسكري متقاعد، من جانبه طالب الحزب الحاكم جميع المرشحين وقف حملاتهم الانتخابية بعد الاعتداء على شينزو آبي.