أبدت جماهير الاتحاد تخوفها من فرض عقوبات ضد المدير التنفيذي لكرة القدم، حامد البلوي، بسبب أزمة انتقال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى العميد.

تفاصيل الأزمة

وتوترت العلاقة بين النصر وحمدالله والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد لاعبه السابق ومسؤولين اتحاديين رسميين، بسبب تسجيلات تظهر التفاوض معه أثناء سريان عقده.

وعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالأمس، جلسة استماع مع حامد البلوي ومشعل السعيد بشأن هذه الأزمة، والتي أثبتت صحة التسجيلات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جدل بشأن عقوبة حامد البلوي

وتفاعلت الجماهير بكافة انتماءاتها مع العقوبة المتوقع تنفيذها، ليصبح اسم حامد البلوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط ترقب بتطورات الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وقال ماريو النصراوي: “أتمنى تطبيق القانون ويتم تهبيط الاتحاد بعد ما تم إثبات صحة التسجيلات ولنتذكر حادثة (المجزل والجيل) وهبوط الفريقين!.. التلاعب بالنتائج ممنوع”.

وتابع تغريدته قائلًا: “ما حدث وصمة عار من قبل حمدالله وحامد البلوي ونادي الاتحاد.. القانون فوق الجميع”، وطرحت الجماهير النصراوية استفتاء بشأن رأي المتابعين في هبوط الاتحاد.

على الجانب الآخر، دافع الاتحاديون عن المدير التنفيذي، وقال عادل: “البلوي الإداري المحنك واثق الخطوة يمشي ملك ولا عزاء للامعات”، وكتب آخر: “البلوي وعبدالرزاق حمدالله.. دامكم تمثلون شعار الاتحاد وتدافعون وتضحون لجل شعار الاتحاد فنحنا معكم قلباً وقالباً”.

وكتب الإعلامي ناصر الطميحي: “بالأدلة والإثباتات حامد البلوي يكسب وإن موقفه سليم ولا له أي علاقة من قريب أو من بعيد باي مفاوضات سرية أو معلنة أو توجد هناك تسجيلات عليه.. البلوي واثق الخطوة يمشي ملكًا ولا عزاء لأصحاب الأحلام العصرية وعشاق الفبركة”.