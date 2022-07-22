استعرض برنامج “إم بي سي في أسبوع”، تجاوزات شعر المحاورة، حيث استضاف الشاعر حبيب العازمي للحديث عن ما وصفه مقدم البرنامج يوسف الغنامي، بـ حرب الكلمات وتبادل اللكمات.

مشاهد ليست جديدة:

وقال العازمي خلال حواره إلى البرنامج: إن المشاهد التي شاهدتها البعض خلال الفترة الأخيرة لأزمة بين الشعراء كان يوجد مثلها في الماضي، ولكن لم يتم نشرها بسبب عدم وجود سرعة نشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة إلى الشعراء:

وتابع حبيب العازمي أنه مع توالي الشعراء ووسع الخيال تم مؤخرًا استبعاد العنصرية والقبلية والتطاول على الأنساب والأعراض وما شابه، ولهذا يجب على الشعراء النظر إلى اللحمة والوطنية والوحدة، ولا يجب صنع مسارات جديدة بها أفكار خاطئة لأن هذا لا يدل على المجتمع السعودي المعروف عنه الشيمة والكرم.