في الوقت الذي تواصل فيه الحافلات نقل ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى صعيد عرفات، يحرص العديد من الحجاج على الوصول إلى عرفة سيرًا على الأقدام رغم الأجواء الحارة وذلك طلبًا للأجر العظيم من الرب الكريم في هذا اليوم الطيب المبارك.

وشهدت المناطق المجاورة لجبل الرحمة في حج هذا العام 1443هـ إطلاق مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بالمشاعر المقدسة ، سعياً للارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة طوال العام، بشكل يتواكب مع متطلبات العصر.

ويحتوي المشروع على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، إذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، وإنشاء مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير دورات المياه الحالية، وإنشاء دورات مياه جديدة، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.