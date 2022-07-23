أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا اليوم السبت يقضي بمنع النادي الإسماعيلي المصري من قيد الصفقات لـ 3 فترات انتقالات بسبب عدم دفع مستحقات مالية سابقة للاعب التونسي لسعد الجزيري.

سبب الأزمة

وكان لسعد الجزيري صاحب الـ32 عامًا انضم لصفوف الإسماعيلي بصيف 2018 قادمًا من نادي اتحاد بن قردان التونسي لكنه لم يستمر طويلًا ورحل في 2019 مع رغبة النادي في منحه فقط قيمة 20% من عقده، وهو ما رفضه اللاعب التونسي، لتقضي المحكمة الرياضية قرارًا لصالحه بالحصول على 600 ألف دولار لكن النادي الأصفر لم يدفعها ليقرر الفيفا معاقبته بحرمانه من القيد 3 فترات.

يذكر أن الإسماعيلي سيواجه نادي بيراميدز غدًا الأحد في الجولة الـ26 من بطولة الدوري المصري الممتاز.