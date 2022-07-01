أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيد، عند تحديد مبلغ الدعم المستحق له.

مبلغ الدعم وسط القروض والالتزامات

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد لحساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج، والذي تساءل عن عدم النظر للقروض والالتزامات المالية للشخص عند تحديد مبلغ الدعم.

وقال حساب المواطن إنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية للشخص، مضيفًا أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق الخاص بالمستفيد، يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية، عبر الرابط التالي.

شروط الأهلية والاستحقاق

يذكر أن هناك شروط للأهلية في البرنامج وهي أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.