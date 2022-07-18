حدد برنامج حساب المواطن 4 قنوات رسمية متاحة لاستقبال اتصالات واستفسارات المواطنين والمستفيدين بشأن الاستحقاق والدعم والأهلية وغيرها من الاستفسارات.

قنوات التواصل الرسمية

وأضاف حساب المواطن، أنه يمكن استقبال الاستفسارات من المستفيدين من خلال القنوات التالية:

– البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa) على مدار الساعة.

– مركز الاتصال على الرقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى 8 مساءً،

– خدمة المستفيدين @citizen_care ، وتعمل يوميا من 8 صباحا إلى 10 مساء عدا الجمعة والسبت من 1 مساء إلى 10 مساء.

– خدمة صوتك مسموع وتعمل على مدار 24 ساعة.

تفاصيل الدفعة الـ 56

وأودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

عدد المستفيدين من الدعم

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريال مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 116 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

الاستحقاق الكامل من الدعم

وأشار الهاجري بأن أكثر من 80% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً مقارنة بالدفعة السابقة والبالغ 417 ريالاً.

ودعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الراغبين بالتسجيل التقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، منوهًا بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس2022م.