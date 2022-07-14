كشف حساب المواطن عن نوعية المتقدمين الذين سيدخلون دورة أهلية شهر أغسطس في البرنامج بعد فتح التسجيل مجددًا بناء على أمر ملكي كريم.

وقال حساب المواطن ردًا على سؤال لأحد المستفيدين قام بالتسجيل وإعادة تقديم الطلب : إنه في حال إكمال التسجيل ورفع المستندات قبل يوم 16 يوليو سوف يتم دراسة الأهلية والاستحقاق للدورة المقبلة.

الاعتراض على حساب المواطن

وكان البرنامج أعلن أمس الأربعاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa