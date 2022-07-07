أوضح برنامج حساب المواطن خطوات تسجيل المطلقة، والأرملة ضمن المستفيدين من الدعم، سواء في حال وجود أو عدم وجود تابعين لكل منهما.

وأكد أنه بإمكان الأرملة والمطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة؛ وهي: صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة.

مستندات إثبات الاستقلالية

وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتتمثل في صك الملكية للسكن، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

إضافة التابعين

كما شدد البرنامج على أنه بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن)، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

دعم حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري في تصريحات سابقة بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليارات ريال .