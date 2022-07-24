أعاد برنامج حساب المواطن، التأكد على المقصود بمصطلح الفرد المستقل في البرنامج، موضحًا أنه كل شخص يبلغ 18 عامًا أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

وأوضح حساب المواطن، في إنفوجراف على صفحته الرسمية بموقع تويتر، أن الفرد المستقل سواء كان ذكرًا أو أنثى، هو غير المتزوج سواء كان أعزب أو أرملًا أو مطلقًا، كما أنه ليس لديه تابعون أو معالون.

وأشار البرنامج إلى أن المستقل، يكون مستقل المسكن، سواء كان لديه عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد، أو لديه صك ملكية للسكن، أو مشهد إثبات سكن حكومي، خاص أو جامعي أو أحد المعاهد والكليات العسكرية.

تسجيل الزوجة في حساب المواطن

من ناحية أخرى، حدد برنامج حساب المواطن 5 حالات، يحق فيها للمرأة المتزوجة التقديم كمستفيد رئيسي من دعم البرنامج، موضحًا أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات؛ هي إذا كانت: مهجورة، أو متزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب.

وشدد على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، مشيرًا إلى أنه في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

الإفصاح عن الراتب

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات. وذكر البرنامج، أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، مبيناً أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتاً إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية، مضيفًا أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.