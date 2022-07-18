جدد حساب المواطن التأكيد على طريقة إضافة رقم الآيبان عند التسجيل في البرنامج أو عند تحديث بيانات الحساب البنكي.

رقم حساب المواطن

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على مستفيد لديه مشكلة في إضافة الآيبان إنه عند إضافة الآيبان البنكي لا بد من مراعاة ما يلي:

التأكد من صحة رقم الآيبان حيث جميع الأرقام في السعودية لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة.

لا تقم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزءًا من رقم الحساب.

قم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان.

كرر الآيبان في كل الحقلين.

الإفصاح عن الراتب

وفي وقت سابق أكد البرنامج، أنه يجب على المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات، الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملاً التقاعد أو التأمينات. وذكر البرنامج، أنه يشترط إدخال إجمالي الراتب متضمناً جميع البدلات والعلاوات، مبيناً أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية.

وأشار إلى أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، لافتاً إلى أن إضافته تكون من خلال البوابة الإلكترونية، مضيفًا أن خطوات إضافة تابع تتمثل في الدخول إلى تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وإضافة التابع، ثم الضغط على إضافة ثم حفظ.

وأودع برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.