يتقدّم ناصر مهدي آل سلطان وأبناؤه بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الوالد حسن بن ناصر آل مبارك.

ويخصون بالعزاء أبناء الفقيد: العقيد محمد بن حسن آل مبارك، والمهندس دكتور ناصر بن حسن آل مبارك، والمهندس طارق بن حسن آل مبارك، والمهندس رائد بن حسن آل مبارك، ورجل الأعمال عبدالمالك بن حسن آل مبارك، وفيصل بن حسن آل مبارك، وخالد بن حسن آل مبارك، ومبارك بن حسن آل مبارك، وزوجته، وابنتيه، وإخوان وأخوات الفقيد، وكل عائلة آل مبارك.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.