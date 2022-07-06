أعلن نادي الفتح- قبل قليل- عن تعاقده مع لاعب النادي الأهلي حسين المقهوي لينضم لصفوف فريقها الأول لكرة القدم بعقد احترافي لمدة موسمين حتى 2024.

حسين المقهوي يعود إلى بيته:

وعاد المقهوي إلى نادي الفتح مجددًا بعد هبوط الراقي، حيث لعب مع الفتح خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وكان أحد أبطال موسم النموذجي التاريخي الذي تُوج فيه بلقب الدوري 2012- 2013، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي في صيف 2014.

وكان المقهوي ألمح إلى رحيله عن الأهلي برسالة عبر موقع Snap Chat معربًا عن حزنه بسبب هبوط الراقي لدوري الدرجة الأولى ” يلو”.

ولعب المقهوي مع الأهلي 8 سنوات بداية من 2014 إلى صيف 2022.