أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن حضور الأب والأم لإصدار بطاقة شخصية للمتقدم بين عمر 10: 15 عامًا، إلزامي.

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وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “إذا كان عمر المتقدم ما بين 10- 15 سنة يتم حجز موعد وتجد المتطلبات في تذكرة الموعد ويلزم حضور (الأب أو الأم)”.

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جاء ذلك ردًّا على إحدى المتابعات قالت خلاله: “سأذهب مع ابني بإذن الله لإصدار بطاقة أحوال جديدة له وعمره 14 سنة، هل يحتاج تعريف إلكتروني أم أنا والدته حضوري معه يكفي؟”.

الهوية الوطنية إلزامية في عمر الـ15:

وفي وقت سابق؛ أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تأكيدها على إلزامية إصدار البطاقة للأبناء بمجرد إتمامهم عمر 15 عامًا.

وأشارت في إنفوجراف على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن استخراج الهوية الوطنية بالنسبة للأبناء اختياري من عمر 10: 15 عامًا؛ إلا أن إصدارها بالنسبة لمن بلغ 15 عامًا يعتبر إجباريًّا.

غرامة التأخير:

وفي وقت سابق؛ أشارت الأحوال المدنية إلى فرض 100 ريال غرامة تأخير، لعدم إصدار الهوية الوطنية في الوقت المقرر.

مطابقة الواقع لبيانات الهوية:

كما أكدت الأحوال، على أهمية مطابقة بيانات بطاقات الهوية للواقع. كما أكدت الأحوال المدنية أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأطلقت وكالة وزارة الداخلية لـ الأحوال المدنية مؤخرًا الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).