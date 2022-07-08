اشتكى عدد من المواطنين من استمرار حفريات طريق أنس بن مالك في الرياض بلا حل منذ سنوات إلى الحد الذي دفع أحدهم إلى المطالبة بإغلاق الطريق نهائيًا طالما فشلت الأمانة في تنفيذه وفق الجدولة الزمنية المحددة.

وقال المهندس مشعل القاسم :” طريق أنس بن مالك في الرياض يجب أن يغلق بشكل نهائي، مو معقول سنوات الحفريات ما خلصت! أعتقد جا الوقت اللي تعترف فيه الأمانة باستحالة تنفيذ المشاريع فيه ويتم إغلاقه ونرتاح من الزحمة والإزفلت السيء والحفريات اللي فيه! “.

تأهيل طريق أنس بن مالك في الرياض

وكانت أمانة منطقة الرياض، بدأت تأهيل الطريق بطول 9.7 كم وتطويره وتحسين كفاءته وفق معايير السلامة المرورية، لافتاً إلى أنه ضمن مشروع تحسين المشهد الحضري بمحاور الطرق شمال مدينة الرياض وكان المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام 2021م.

والطريق له أهمية كبيرة لاتصاله بطريق الملك خالد غربا وجامعة الأميرة نورة شرقاً، ورديفاً مهماً لطريق الملك سلمان شمالاً.