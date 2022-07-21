توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينتا حفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ47 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وأفاد مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: حفر الباطن والأحساء 47 درجة مئوية، والمدينة المنورة والدمام والخرج ورفحا 46، والرياض وبريدة وعرعر وسكاكا والعلا ووادي الدواسر 45 مئوية، والدوادمي والمجمعة 44، ومكة المكرمة وحائل 42، وتبوك وشرورة 41، وينبع 40، وجدة وجازان 38، ونجران 37، والطائف 36، وأبها والباحة 30 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 18 درجة مئوية، والقريات 24، والطائف 26، وتبوك وحائل ونجران وينبع 27، وجدة وبريدة وشرورة 28 مئوية، وعرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة وبيشة 29، والرياض وجازان ورفحاء 30، ومكة المكرمة والدمام والعلا 31، والمدينة المنورة وحفر الباطن والأحساء 32 مئوية.